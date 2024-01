Een muzikale reis door tijd en genres: Roy en Elmer Louis betoveren de Kathedraal van Doornen

WILLEMSTAD – Vrijdag 2 februari belooft een onvergetelijke avond te worden in de Kathedraal van Doornen, als de wereldberoemde broers Roy en Elmer Louis samen met een nieuwe generatie Curaçaose muzikanten het podium betreden. Het evenement, dat plaatsvindt op de vierde verjaardag van deze iconische locatie, biedt een unieke mix van smooth jazz en verrassende muzikale ‘explosies’.

Op jonge leeftijd ooit begonnen op Curaçao, in de band Spacemasters, hebben de broers Roy op gitaar en Elmer op percussie in de 70-er jaren de oversteek gemaakt naar Nederland. Al jaren wonen en werken ze in de Duitse stad Keulen. Af en toe doen ze Curaçao aan en zijn dan te porren voor een optreden. Zo reageerden zij positief op een verzoek om het volgende concert van ‘Cathedral of Thorns by Night’ voor hun rekening te nemen.

Het concert, georganiseerd door van producer Burney Cruden, belooft een eclectische mix van genres te worden. De broers worden vergezeld door talentvolle jonge musici zoals Chris Wallé (keyboards), Laverne LeBlanc (drums), Rensley Pinedo (basgitaar) en Tirza Andrade (zang). Dit gezelschap trakteert het publiek op smooth jazz in de stijl van Fourplay, doorspekt met dynamische en verrassende elementen.

Roy vat de essentie van hun muziek samen als “het hart van Latijnse muziek, de verfijning van jazz en de energie van rock”. Deze combinatie belooft een boeiende avond vol improvisatie en harmonieus samenspel.