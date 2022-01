Een op de dertien inwoners van Curaçao heeft covid, maar vrijwel niemand belandt in het ziekenhuis of gaat dood

2 Gedeeld

Van alle mensen die sinds het begin van de pandemie ooit besmet zijn geraakt, is een derde op dit moment positief. Bijna 33.000 mensen zijn sinds maart 2020 op Curaçao positief getest. Ruim 11.000 van hen zitten op dit moment in isolatie, dat is een op de drie inwoners van het eiland. Een indicatie voor de besmettelijkheid van de Omikron-variant ten opzichte van eerder corona-varianten.

Er vielen vandaag drie doden in het CMC als gevolg van hun covid-besmetting. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van het virus komt daarmee op 202. Niettegenstaande het persoonlijk leed dat daarmee gemoeid is, springt omikron er desondanks positief uit voor wat betreft de slachtoffers die deze variant maakt.

Sterftecijfer

Het dodental tot aan de komst van Omikron was 183 (15 december). Sinds die datum zijn er negentien doden bijgekomen. Dat is 9,4 procent op het totaal.

Op het aantal omikron-besmettingen – ervan uitgaande dat die grotendeels verantwoordelijk is voor de huidige besmettingsgolf – is dat een sterftecijfer van 0,17 procent. De overige varianten waren verantwoordelijk voor twee derde van alle besmettingen (21.500) en met 183 doden leidt dit tot een sterftecijfer van 0,85 procent. Ruim vijf keer hoger.

Een indicatie dat Omikron aanzienlijk minder slachtoffers maakt dan zijn eerdere covid-varianten, maar vele malen besmettelijker is.