Eén patiënt overleden aan Corona

WILLEMSTAD – Op Curaçao is gisteren één patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De teller staat nu op 95. Er liggen 82 patiënten in het ziekenhuis van wie 32 op de intensive care. Negen coronapatiënten liggen in het ziekenhuis van Aruba voor verdere medische zorg.

Vijftig mensen zijn gisteren positief getest op een totaal van 491 afgenomen testen. Een testratio derhalve van 10,2 procent. Het totaal aantal actieve cases is 2068, 200 minder dan gisteren.