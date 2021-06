Eén persoon positief getest

WILLEMSTAD – Gisteren is één persoon positief getest. Het gaat om een lokale besmetting. In totaal werden er 791 testen afgenomen. Een testratio derhalve van 0,1 procent. Er liggen nog tien patiënten in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Het totaal aantal actieve cases is nu 29. Drie minder als de dag ervoor.

