Een prettig binnenklimaat door mechanische ventilatie

Kieren en scheuren zorgen in oude huizen voor ventilatie

Goede ventilatie in jouw woning is erg belangrijk omdat het nodig is voor jouw gezondheid. Ventileer je te weinig, dan kunnen er schimmels ontstaan in je huis. Ook kan het percentage fijnstof in jouw woning aanzienlijk hoger worden dan in de buitenlucht. Vooral mensen die problemen hebben met hun luchtwegen of longen kunnen hier last van krijgen. Wil je dus een prettig binnenklimaat in jouw huis, denk dan eens aan mechanische ventilatie.

Oude huizen hebben vaak kieren en naden, waardoor vanzelf frisse lucht van buiten de ruimte binnenkomt. Maar moderne woningen worden kierdicht opgeleverd. In deze woningen zijn roosters geplaatst voor ventilatie, echter dit is soms niet voldoende om de woning goed te luchten. Mechanische ventilatie is hier dan de oplossing.

Mechanische ventilatie kopen

Wanneer je hebt besloten om het binnenklimaat in jouw woning te verbeteren middels mechanische ventilatie, dan zijn er een aantal dingen waar je aan moet denken. Zo is de ruimte waar je de ventilatie wilt plaatsen van belang. Wil je extra gaan ventileren in de badkamer, dan is een mechanische ventilatie met vochtsensor bijvoorbeeld een goed idee. Deze slaat automatisch aan bij een bepaald vochtpercentage in de ruimte.

Moderne huizen zijn vaak tochtvrij

Natuurlijk is de grootte van de te ventileren ruimte van belang om een goede keuze te kunnen maken uit de diverse ventilatiesystemen. En tegenwoordig zijn er ook geluidsarme mechanische ventilatie boxen te koop, wel zo fijn in een ruimte waar geleefd of gewerkt wordt. Tenslotte kan het energieverbruik van een mechanische ventilatie ook doorslaggevend zijn, een energiezuinig systeem bespaart veel kosten.

Uiteraard is het voor de functionaliteit van het mechanische ventilatiesysteem van belang dat het goed geplaatst wordt. Daarnaast heeft de bouwkundige constructie van het pand en de materialen die gebruikt zijn voor de bouw een grote invloed op de opbrengst van het systeem. Ben je dus van plan om mechanische ventilatie aan te schaffen, laat je dan goed informeren hierover.