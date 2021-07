Eén stroomkabel voldoende om Bonaire af te snijden van elektriciteit

80 Gedeeld

KRALENDIJK – De stroomstoring die gisteren op Bonaire het hele eiland platlegde, werd veroorzaakt door één beschadigde hoogspanningskabel. Dat meldt energiebedrijf WEB.

Na anderhalf uur was de oorzaak al bekend, maar het bedrijf weigerde tekst en uitleg te geven. Pas naar nu blijkt was de blackout te wijten aan graafwerkzaamheden op de openbare weg. In de loop van de ochtend kon WEB in een aantal buurten de stroomvoorziening geleidelijk herstellen. Maar het overgrote deel van het eiland werd in de middag pas weer aangesloten.

Lees ook: