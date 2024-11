Luchtvaart & Reizen Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland America Line | Deel 7 (slot) Redactie 03-11-2024 - 7 minuten leestijd

Anthony Haile en partner Ingrid op de zaanse Schans

Anthony Haile neemt ons in zijn reisrubriek mee op een 14-daagse trans-Atlantische cruise met het schip Rotterdam van Holland America Line (HAL) van Fort Lauderdale in de VS naar Europa. Na een onderbreking van bijna vier jaar keert hij terug om zijn ervaringen te delen. Dit laatste deel begint in Dover en eindigt in Nederland.

Door | Anthony Haile

Onze laatste stop is het charmante Engelse kustplaatsje Dover, beroemd om zijn witte kliffen en historische betekenis als poort naar het Verenigd Koninkrijk. Dover heeft een rustige, bijna ingetogen sfeer in vergelijking met Le Havre. We moeten een shuttle naar het stadscentrum nemen, maar deze keer is dat voor eigen rekening.

Het stadscentrum

We beginnen onze dag met een wandeling door het stadscentrum van Dover. Al snel ontdekken we een leuk wandelpad met mistige ronde buizen die ons verkoeling biedt. Dit is een onverwachte en verfrissende pauze tijdens onze verkenning. Stadscentrum Dover

Vervolgens gaan we naar het indrukwekkende Dover Castle, hoog op de heuvels boven de stad. Het kasteel is een van de best bewaarde kastelen van Engeland en biedt een spectaculair uitzicht. Vanwege tijdgebrek kunnen we het kasteel niet van binnen bezoeken, maar de oude muren en de omgeving zijn al voldoende voor een paar prachtige foto’s.

Dover heeft meer te bieden, hoewel we door tijdgebrek niet alles kunnen zien. Een aantal van deze attracties zijn:

De Witte Kliffen van Dover: Een iconische bezienswaardigheid met een prachtig uitzicht over de zee, en bij helder weer zelfs zicht op de Franse kust. Deze kliffen zijn historisch belangrijk als eerste aanblik voor reizigers die het VK per boot binnenkomen.

Dover Museum: Dit museum biedt een blik op de rijke geschiedenis van de stad.

De Bronstijd Boot: De oudste bekende zeewaardige boot ter wereld, meer dan 3.000 jaar oud, die het maritieme verleden van Dover belicht.

Samphire Hoe: Een prachtig natuurreservaat, aangelegd met kalksteen van de Kanaaltunnel, ideaal voor wandelingen met uitzicht op zee en kliffen.

Na ons bezoek aan het kasteel keren we terug naar de Rotterdam om in te pakken voor de terugreis naar Rotterdam.

Cruise Terminal Rotterdam

Elke passagier krijgt vooraf een lijst met “ontscheppingsopties”. Op de avond voor ons vertrek moeten we onze bagage voor de deur zetten. Iedere cabine krijgt een kleurcode voor het vertrek. De volgende ochtend genieten we van een goed ontbijt op het Lido-deck, waarna we in een van de zalen wachten om van boord te gaan. Aangezien het Koningsdag is, verwachten we drukte in Rotterdam en hebben we een shuttle geboekt naar Schiphol. Gelukkig maar, want bij aankomst regent het flink, waardoor het moeilijk is om een taxi of Uber te vinden. Cruiseterminal Rotterdam

De shuttle brengt ons veilig naar Schiphol, waar we een hotelshuttle nemen naar ons hotel. We blijven enkele dagen in Nederland en besluiten, met het prachtige weer, de Zaanse Schans te bezoeken.

Zaanse Schans

We nemen de trein naar de Zaanse Schans, een iconische Nederlandse attractie die beroemd is om zijn traditionele windmolens, houten huizen en ambachtelijke werkplaatsen. De Zaanse Schans is in de 20e eeuw ontwikkeld om de rijke geschiedenis van de Zaanstreek te behouden en te presenteren. Het is een openluchtmuseum dat bezoekers de kans biedt om een authentiek beeld te krijgen van het Nederlandse leven in de 17e en 18e eeuw.

Toeristen worden aangetrokken door de pittoreske molens die de skyline van de Zaanse Schans sieren. Deze molens zijn niet alleen een prachtig gezicht, maar ze zijn ook nog steeds operationeel en kunnen bezoekers een blik geven op de traditionele ambachten, zoals het maken van olie, papier en verf. Tijdens een rondvaart op de Zaan vertelt de kapitein ons dat we geluk hadden met het weer, wat de ervaring nog aangenamer maakt. De combinatie van de natuur, de historische gebouwen en de geur van versgebakken stroopwafels zorgt voor een betoverende sfeer die moeilijk te weerstaan is. In de shuttle naar Schiphol

Samenvatting van de trans-Atlantische cruise

Onze trans-Atlantische cruise is een onvergetelijke ervaring die ons de mogelijkheid heeft geboden om verschillende landen en culturen te verkennen. De stops in Le Havre en Dover zijn absoluut hoogtepunten, met hun unieke mix van geschiedenis, cultuur en moderne bezienswaardigheden. De moderne architectuur en maritieme geschiedenis van Le Havre laten ons verwonderd achter, terwijl de majestueuze kliffen en het oude kasteel van Dover ons betoveren.

Wat deze cruise echt bijzonder maakt, zijn de vriendelijke medepassagiers die we ontmoeten. Hun verhalen en ervaringen geven ons het gevoel deel uit te maken van een hechte gemeenschap, wat ons overtuigt om in de toekomst vaker te cruisen. Deze trans-Atlantische reis biedt ons niet alleen prachtige uitzichten en historische inzichten, maar ook nieuwe vriendschappen en onvergetelijke herinneringen.

