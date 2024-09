Luchtvaart & Reizen Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 4 Redactie 14-09-2024 - 8 minuten leestijd

Anthony Haile neemt ons in zijn reisrubriek mee op een boeiende trans-Atlantische cruise met het schip Rotterdam van Holland America Line (HAL). Na een onderbreking van bijna vier jaar keert hij terug om zijn ervaringen te delen. In deel drie van deze reis deed de Rotterdam zijn eerste stop op de Azoren, waar de passagiers aankwamen in Ponta Delgada, de hoofdstad van São Miguel. In deel vier, vandaag, doet het schip een tweede stop in Brest, Frankrijk

Door | Anthony Haile

Na ons bezoek aan Ponta Delgada, gingen we twee dagen verder op zee voordat we onze volgende bestemming, de stad Brest in Frankrijk, bereikten. Hier meerde de cruise om 7 uur ’s ochtends aan en alle passagiers konden om 10 uur ’s ochtends van boord. Iedereen moest om 18.00 uur weer aan boord zijn.

Omdat het niet was toegestaan om op het terrein van de haven te lopen, zorgde de Rotterdam voor shuttles die iedereen van het schip naar het stadscentrum brachten. Passagiers die een tour hadden geboekt, vertrokken direct met hun tour. Bij aankomst bij onze shuttles was er een lokale groep die typische muziek van Brest maakten en zodoende de bezoekers verwelkomden.

Wij besloten om Brest op eigen gelegenheid te verkennen. Voordat je in de shuttle stapte, was er een groep Franse muzikanten die zongen om ons, als bezoekers van hun stad, welkom te heten. De shuttle bracht ons naar de “Jardin du Château”, zoals de naam al zegt :de tuin van het Kasteel”, waarvan de voorkant prachtig versierd is met bloemen.

Omdat veel mensen met de shuttle waren gekomen, ontstond er een lange rij om het kasteel te bezoeken. Omdat we een beetje ongeduldig waren, besloten we een tijdje door de stad te wandelen om te zien wat deze te bieden had.

Naast het kasteel, stonden enkele zeer grote bomen die ongetwijfeld al vele jaren oud waren. Sommige van deze bomen zagen we ook in Ponta Delgada. Deze bomen waren groot en vormden een decoratief element in de stad, maar opvallend was dat er geen bloemen aan zaten.

Zoals vaak het geval is, stonden er aan de voorkant van het kasteel, enkele oude relikwieën in de vorm van kanonnen, die mogelijk in het verleden werden gebruikt. Deze kanonnen was een favoriete plaats om foto’s te maken.

Bezienswaardigheden

Deze stad is heel modern, maar niet erg groot. De gebouwen zijn modern, maar ondanks dat geeft de stad je als bezoeker toch een koude sfeer. Er rijdt een supermoderne tram door de stad en er is ook een zeer grote bibliotheek. Wij zijn er even in geweest en zonder meer kun je stellen dat de bibliotheek zeer goed geoutilleerd is met de modernste boeken, natuurlijk allemaal in het Frans.

Daarnaast hebben ze een indrukwekkende katholieke kerk. Maar wanneer je binnenkomt, trekt het kerkgebouw toch niet je aandacht. Deze kerk is gebouwd naar het voorbeeld van Le Havre, maar voor mij is het resultaat anders.

Ik kom hier later op terug als we ons bezoek aan Le Havre bespreken. In de kerk van Le Havre ontmoetten we een Nederlands echtpaar dat al meer dan dertig jaar op Curaçao woont. Dit was heel toevallig. Vaak is onze wereld klein en lijkt het alsof je overal waar je naartoe gaat, mensen uit Curaçao tegenkomt, of mensen die op Curaçao hebben gewoond of nog steeds wonen.

Iets wat opviel, was een Haïtiaan die zijn producten verkocht in een straat. Hij deed me denken aan zijn landgenoten op Curaçao die ook hun koopwaar verkopen. Hij zat rustig met zijn verschillende spullen die hij verkocht. Vooral wanneer er veel schepen in de haven liggen, komen verschillende toeristen naar hem toe om een souvenir te kopen. Zoals te zien is op de foto, lijken de spullen die deze Haïtiaan verkoopt precies op die van zijn landgenoten op Curaçao.

Een andere veel bezochte plek, en waarvan ik aanneem dat het tijdens feestdagen vol met mensen zal zijn, is de “Place de la Liberté”, het Vrijheidsplein. Hier zijn verschillende monumenten gebouwd en zelfs een fontein die ’s avonds, wanneer deze verlicht is, een prachtig schouwspel voor het oog vormt.

Het is duidelijk dat dit plein speciaal is ontworpen om veel mensen te herbergen. Ik begreep dat dit plein veel wordt gebruikt, vooral tijdens feestdagen. Hier concentreren zich de meeste activiteiten. We kunnen het vergelijken met onze Brionplein op Curaçao.

Om terug te gaan naar het schip Rotterdam moesten we weer de shuttle nemen, net zoals toen we naar het stadscentrum kwamen. De laatste shuttle vertrok om 17.00 uur. Nadat we de meeste bezienswaardigheden in Brest hadden gezien, besloten we terug te keren om er zeker van te zijn dat we op tijd waren. Toen de shuttle bij het schip aankwam, moesten we in een vrij lange rij staan om aan boord te gaan. Eenmaal aan boord gingen we ons klaarmaken voor het diner.

Op het schip

De dresscode van de avond was Dressy, wat inhoudt dat degenen die willen, hun elegante kleding kunnen aantrekken voor het diner. We hadden open seating en elke dag konden we ervoor kiezen om aan tafel te zitten met andere mensen. Dit is altijd aangenaam, omdat je de kans krijgt om meer mensen te leren kennen. De eerste vraag die aan tafel wordt gesteld, is altijd waar we vandaan komen.

Veel passagiers, die vaak reizen met de schepen van Holland America Line, kennen Curaçao al en vertellen je dat ze Curaçao hebben bezocht. Een vraag die ze altijd stellen is hoe we zoveel talen kunnen spreken. Vooral voor de Amerikaanse passagiers is dit altijd een vraag.

Onze pontonbrug, de Emmabrug, is een van de attracties die de meesten zich herinneren. Het diner was erg goed en zowel het hoofdgerecht als het dessert waren uitstekend.

Een van de dingen die de meeste passagiers na het diner zeker gaan doen, is een show bijwonen in het theater On World Stage. Deze avond was er een trio dat klassieke muziek presenteerde. Heel goed gepresenteerd en zelfs als je geen liefhebber bent van klassieke muziek, kun je genieten van de voorstelling.

De show duurt 45 minuten en zoals ik al zei in aflevering twee zijn er twee shows per dag, een om 19.00 uur en een om 21.00 uur. Na de show in het theater is er de mogelijkheid om te dansen in de B.B. Kings Blues Club of in de RollingStone Rock Room. Voor degenen die iets rustigers willen, is er altijd de mogelijkheid om pianomuziek te beluisteren in Billboard Onboard.

Hier speelt de pianist elk nummer dat je vraagt. Deze persoon beheerst zijn piano op een buitengewone manier. Voor veel mensen is het zitten in de bar en luisteren naar de pianomuziek erg ontspannend. Vele echtparen worden geprikkeld door de muziek en gaan even op de dansvloer hun danskunsten te tonen.

Omdat de avond ‘dressy’ is, maken verschillende passagiers van de gelegenheid gebruik om een foto te laten maken in hun elegante kleding op verschillende locaties van het schip. Natuurlijk zijn er op het schip professionele fotografen aanwezig die bereid zijn een professionele foto van je te maken, die je uiteraard kunt kopen als je dat wilt.

De volgende stop is in Portland, Engeland, maar hierover meer in de vijfde aflevering

Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 1

Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 2

Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 3

https://curacao.nu/een-trans-atlantische-cruise-met-de-rotterdam-van-holland-amerika-line-deel-3/

284