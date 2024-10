Luchtvaart & Reizen Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 5 Redactie 10-10-2024 - 7 minuten leestijd

Anthony Haile neemt ons in zijn reisrubriek mee op een 14daagse trans-Atlantische cruise met het schip Rotterdam van Holland America Line (HAL) van Fort Lauderdale in de VS naar Europa. Na een onderbreking van bijna vier jaar keert hij terug om zijn ervaringen te delen. In deel vier van deze reis deed het schip een tweede stop in Brest, Frankrijk, vandaag doet het schip een derde stop in Portland, Engeland.

Door | Anthony Haile

Na ons bezoek aan Brest zetten we koers naar Portland, Engeland. Bij aankomst in Portland worden we geconfronteerd met strenge douanecontroles. Zodra het schip aanmeert, moeten alle passagiers zich melden in het grote theater, One Stage, waar de douane onze paspoorten controleert. Pas na deze controle mag iedereen van boord. Ook als je niet van plan bent de haven te verlaten, moet je de controle van de douane doen. Zelfs passagiers die ziek zijn, krijgen een bezoek van de douane in hun cabine. Het schip personeel moet ook door deze controle heen.

Door deze procedure duurt het even voordat passagiers van boord kunnen. Er zijn shuttlebussen geregeld door de havenautoriteiten van Portland die de passagiers gratis naar de stad brengen. Dit is deels om te voorkomen dat onbevoegden zich op de kade bevinden.

Portland en Weymouth

Bezoekers hebben twee opties: een stop bij Portland Castle of doorrijden naar Weymouth, dat beschouwd kan worden als het kloppend hart van Portland. Weymouth heeft een charmante uitstraling met zijn schilderachtige huisjes en een kanaal dat de stad in tweeën splitst, wat bijdraagt aan de gezellige sfeer. In het centrum vind je tal van winkeltjes en gezellige eetgelegenheden. Een aanrader voor elke bezoeker is een maaltijd bij Bennett’s Fish and Chips, een familiezaak die al jaren bestaat. De porties zijn royaal, wat met zich meebrengt dat iemand die niet veel eet, een bakje moet vragen om de rest mee te nemen.

Het strand van Weymouth biedt veel vertier voor kinderen met kleine kermisattracties. Daarnaast is er de beroemde zandsculpturententoonstelling, waar indrukwekkende beelden van objecten uit de hele wereld te bewonderen zijn. Hier kun je gemakkelijk meer tijd doorbrengen dan gepland. Echter rekening houdend dat ons tijd beperkt was konden wij enkel een paar foto’s maken. Het strand van Weymouth

Voor wie de stad verder wil verkennen, rijdt er een trolleybus die langs verschillende bezienswaardigheden komt, ideaal voor mensen die minder goed ter been zijn. Wat mij opviel, was dat er diverse winkels zijn, zoals Weymouth Mobility, waar scootmobielen en rolstoelen worden verhuurd. Dit maakt de stad nog toegankelijker voor iedereen. Het assortiment aan scootmobielen en rolstoelen zijn ruim zoals op de foto te zien.

Bezienswaardigheden

Naast de genoemde attracties is Weymouth rijk aan andere bezienswaardigheden. Zo zijn er de volgende attracties die de moeite waard zijn om te bezoeken, waar wij door gebrek aan tijd niet konden doen.

Nothe Fort, een historisch fort dat uitkijkt over de haven en een prachtig uitzicht biedt op de kustlijn.

De Weymouth Sea Life Adventure Park is ook een populaire attractie, met een breed scala aan zeedieren en een leuke dag uit voor gezinnen.

Verder is er de Jubilee Clock, een opvallende Victoriaanse klok aan de kust, die een herkenbaar symbool is van de stad.

Voor liefhebbers van geschiedenis is er Sandsfoot Castle, een ruïne met uitzicht over de baai, die je meeneemt naar de rijke geschiedenis van de regio.

Een wandeling

Tijdens ons bezoek aan Weymouth besloten wij ook een kijkje te nemen in de Holy Trinity Church, een opvallende kerk in het centrum. Binnen werd iedereen verwelkomd door vriendelijke dames die de bezoekers uitnodigden om de kerk te bezichtigen. Het interieur is fascinerend, met kleurrijke banieren en informatie over de verschillende activiteiten die hier worden georganiseerd. Natuurlijk zijn er ook allerlei souvenirs te koop als herinnering aan het bezoek.

Interieur van de Holy Trinity Church

Na bijna twee uur door de stad te hebben gewandeld, was het tijd om de shuttle terug te nemen naar het schip. Op de terugweg stopte de bus nog even bij Portland Castle, maar velen hadden niet veel behoefte om het kasteel vanbinnen te bekijken.

Om precies halfzes verliet de Rotterdam de haven van Portland, met als volgende bestemming Le Havre. Bij het uitvaren passeerden we een groot fort dat vroeger werd gebruikt om Portland te verdedigen. Het is duidelijk dat het fort wel wat onderhoud kan gebruiken.

Oranje Party

Terug aan boord maakten we ons klaar voor het diner. Deze avond was het thema ‘Casual with a splash of Orange’, en veel gasten hadden iets oranjes aan. Ook het personeel was in het oranje gekleed en zelfs het diner had een oranje tintje.

Na het diner was er een hilarische quiz tussen de bemanning en de passagiers, om te testen wie het slimst was. Dit zorgde voor veel lachmomenten. Daarna volgde een dansavond in de verschillende bars en lounges van het schip. Het was indrukwekkend om te zien hoe passagiers van alle leeftijden, zelfs op gevorderde leeftijd, zich vermaakten op de dansvloer. De Macarena was een van de populairste nummers van de avond.

Al met al een zeer geslaagde avond en iedereen kon voldaan naar bed om zich voor te bereiden de volgende bestemming welke Le Havre zal zijn. Maar hierover meer in deel 6.

