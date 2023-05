Een uitgelezen kans voor jongeren: Vivente SBO start in september met drie praktijkgerichte opleidingen

WILLEMSTAD – Jongeren die dromen om een kok of gastheer of gastvrouw te worden krijgen het nieuwe schooljaar hun kans. Vivente SBO, een onderdeel van VPCO, is op zoek naar jonge mensen die een baan willen in de horeca. In september begint het instituut met drie nieuwe praktijkgerichte opleidingen: Kok SBO-niveau 2, Zelfstandig Werkend Kok SBO-niveau 3 en Gastheer/Gastvrouw SBO-niveau 3.

De eerste informatiesessies van Vivente SBO en Impacto voor het project ‘werkend leren’ hebben al veel interesse gewekt – zowel bij kandidaat-cursisten en hun ouders, als vooral ook bij vertegenwoordigers uit de horecasector.

Die laatste heeft een schreeuwende behoefte aan gekwalificeerd personeel. CHATA, de brancheorganisatie, waarschuwde onlangs nog voor een personeelstekort, vooral omdat er veel nieuwe hotel- en horecaprojecten op stapel staan. Dus ook als je al in de horeca werkt, is dit je kans om je verder te ontwikkelen en te groeien.

Vivente SBO en Impacto willen zoveel mogelijk jongeren bereiken die klaar zijn om deze uitdaging aan te gaan. De opleidingen duren 15 tot 20 maanden en bieden je na afronding een goede baan met kansen om verder te groeien in de sector.