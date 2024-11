Evenementen Een week van licht en steun voor Hospice Arco Cavent Dick Drayer 26-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Van 30 november tot 7 december vindt de jaarlijkse Week4Light plaats, een fondsenwervend evenement georganiseerd door Hospice Arco Cavent. De week staat in het teken van het inzamelen van financiële steun voor de hospice, waar mensen in de laatste levensfase met compassie en zorg worden begeleid. Daarnaast wil het evenement het bewustzijn vergroten over deze fase van het leven, een onderwerp dat vaak als taboe wordt gezien.

“Week4Light is meer dan een fondsenwerving. Het is een kans om openlijk te praten over de laatste levensfase en dit bespreekbaar te maken,” aldus Rianne van Gestel, directeur van Hospice Arco Cavent. Een belangrijk onderdeel van het evenement is het decoreren en plaatsen van verlichte lantaarnzakken, die symbool staan voor een hoopvolle toekomst en een eerbetoon aan dierbaren.

Hoogtepunten

Gedurende de week kunnen deelnemers lantaarnzakken kopen voor tien gulden bij verschillende locaties, waaronder Zuikertuin (tegenover Bruna), Van den Tweel, Onderlingehulp en de Zumpiña Shop bij de Cathedral of Thorns.

Op 7 december vindt de afsluiting plaats bij de Cathedral of Thorns, waar de lantaarnzakken worden geplaatst in een groot, verlicht herdenkingshart. Dit biedt een unieke kans om dierbaren te eren in een bijzondere, magische setting.

Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en biedt de mogelijkheid om de lantaarnzakken te personaliseren met een tekening of boodschap. De afsluitende avond is gratis te bezoeken tussen 17:30 en 20:30 uur, met toegang via Landhuis Bloemhof. Parkeren kan bij de Orco Bank.

Hospice Arco Cavent is grotendeels afhankelijk van giften van particulieren en organisaties. Week4Light is een belangrijke bron van inkomsten en een kans om steun te genereren voor de zorg die het hospice biedt. “De lantaarnzakken en hun licht symboliseren niet alleen herinnering, maar ook een nieuw begin voor Curaçao in 2025,” aldus Van Gestel.

