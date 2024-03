Cultuur en muziek Eerbetoon aan Mac Alberto Redactie 2024-03-12 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Mac Alberto, een autodidactische kunstenaar wiens werk sinds de jaren 80 het straatbeeld van Punda siert, wordt geëerd met een bijzondere tentoonstelling. Zijn eerste sculptuur, vervaardigd uit een boomstam nabij het Paleis van de Gouverneur in 1981 met niets meer dan een stuk glas van een bierfles, markeerde het begin van een indrukwekkende reeks openbare kunstwerken op Curaçao.

Hoewel de tijd zijn tol heeft geëist en enkele van zijn sculpturen in afgestorven bomen staan, heeft het Kabinet van de Gouverneur initiatief genomen deze kunstwerken te behouden.

In een gezamenlijke inspanning met Het Curaçaosch Museum worden de twee afgestorven boomstammen met Alberto’s sculpturen geconserveerd en krijgen een nieuw leven in de botanische beeldentuin van het museum. Dit eerbetoon strekt verder dan een fysieke tentoonstelling; het brengt ook de verhalen en de historie achter Alberto’s kunst en leven samen.

Bezoekers kunnen zich verheugen op een verrijkte ervaring met foto’s van andere werken en achtergrondinformatie over de kunstenaar, wiens creatieve nalatenschap de culturele en openbare ruimte van Curaçao blijvend heeft verrijkt.De besloten openingsceremonie is gepland voor mei 2024, waarbij de Gouverneur van Curaçao, familieleden van Alberto, en andere genodigden de onthulling van deze speciale tentoonstelling zullen bijwonen.

Leven

Mac Interer Alberto, ook wel bekend als Mac of Soft Melody, geboren op 16 augustus 1932, heeft een leven geleid dat even divers als zijn kunst was. Voor zijn artistieke doorbraak werkte hij onder andere als bootwerker en bij het Water en Elektriciteitsbedrijf (WEB), en richtte hij de vakbond BTG op.

Zijn terugkeer naar Curaçao na een verblijf in Nederland inspireerde hem tot het creëren van sculpturen die nog decennia later bewonderd worden. Tot aan het einde van zijn artistieke carrière in 2010 bleef hij werken vanuit zijn atelier aan de Ansinghstraat.

Mac Alberto overleed op 21 augustus 2020, maar zijn werk en geest leven voort. Dit eerbetoon is een herinnering aan zijn bijdrage aan de kunst en cultuur van Curaçao.