Eerbetoon aan zorgpersoneel CMC: ‘kippenvel’

Initiatefneemster Malaika Ignacio

Auto’s van de brandweer, politie en Rode Kruis ondersteunden de actie van initiatiefneemster Malaika Ignacio om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.

Vijf minuten lang werd er geklapt door aanwezig publiek en pers. Een aantal medewerkers van de Intensive Care lieten even hun gezicht zien. Intensivist Jeanne Koeiers is blij met de actie, want het werk is zwaar. “Lief van julie!”

Dick Drayer maakte een radioreportage voor de NOS in Nederland van dit eerbetoon. De beelden zijn van cameravrouw Hester Jonkhout.

