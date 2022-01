Eerst dodelijke verkeerslachtoffer op Curaçao

23 Gedeeld

Foto’s Èxtra

Vrijdagochtend is in de ochtendspits op Curaçao een voetganger aangereden en overleden. Het ongeluk gebeurde op de Schottegatweg Noord.

Een auto reed op de buitenring in de richting van het politiebreau van Rio Canario, toen een man plotseling de weg overstak en geschept werd.

De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het gaat om een man uit Haïti. Zijn identiteit wordt pas vrijgegeven als zijn familie in het buitenland is ingelicht.

De man is het eerste dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar. Jaarlijks komen op Curaçao rond de twintig mensen om het leven in het verkeer, maar sinds de staet van de pandemie is dat aantal gedaald. In 2021 kwamen er .

Schottegatweg

De Schottegatweg Noord is in jaren al een van de gevaarlijkste wegen op Curaçao. Niet allen wat ongelukken met blokschade betreft, maar ook wat ongelukken met gewonden betreft.