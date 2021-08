Eerste twee groepen Arubaanse bursalen aangekomen in Nederland

1 Delen

SCHIPHOL – De eerste twee groepen van in totaal 163 Arubaanse studenten zijn met KLM aangekomen in Nederland. Zij gaan studeren in Maastricht, Venlo, Eindhoven, Utrecht, Almere, Amsterdam, Diemen en Den Haag.

De studenten volgen een verplicht inburgeringsprogramma. Daarin worden ze wegwijs gemaakt in de stad waar ze de komende vier jaar gaan wonen en studeren. In totaal gaan 421 bursalen hun opleiding volgen in Nederland met behulp van een studiebeurs van Aruba.

