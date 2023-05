Eerste ABCD Veiligheid BHV cursus geslaagd |Advertentie

Zaterdag 29 april 2023 was het zover..

Voor ABCD Veiligheid de 1e BHV cursus in Willemstad- Curaçao..10 cursisten.. van 1 en hetzelfde bedrijf “Botika di Servisio”…

Cursisten waren zeer enthousiast, hadden een BHV interactieve e-learning gedaan. (Theorie) Deze module dient als voorbereiding op de BHV Praktijkdag. De cursisten kunnen na de praktijk-dag nog onderwerpen nalezen, dan kan dat tot 1 jaar na de eerste activatie.

ABCD EHBO onderdeel van ABCD Veiligheid biedt een groot aantal verschillende EHBO cursussen aan.

ABCD BHV onderdeel van ABCD Veiligheid biedt een groot aantal verschillende Bedrijfshulpverlening (BHV) cursussen aan.

Wij helpen je bedrijf bij het voldoen aan veilige arbeidsomstandigheden, behalve het verzorgen van diverse opleidingen,

Wij zijn in staat om veiligheidsplannen voor uw bedrijf op te stellen. Het opstellen van een (RI&E) Risico Inventarisatie en Evaluatie is de manier voor de werkgever om op een gestructureerde wijze de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers ten aanzien van de werkzaamheden in zijn bedrijf in kaart te brengen en daar doeltreffende maatregelen voor te treffen.

Voor meer informatie over de aangeboden opleidingen…

ABCD Veiligheid – Internationaal

Veilige groeten

Edward Lindeboom +31631369940

Renato Valerianus +31622558176 / +59996956272