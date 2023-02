Eerste aflevering astronaut André Kuipers op Curaçao

WILLEMSTAD – In Nederland is een zesdelige documentaireserie begonnen met de titel Ruimteschip aarde, te zien op NPO 1. In de serie werpt astronaut André Kuipers een unieke blik op Nederland, maar ook op Curaçao. Het magische gevoel waarmee hij terugkeerde op aarde wil hij doorgeven aan een groot publiek.

André Kuipers’ kennis van de ruimte, de aarde én Nederland wordt aangevuld door kenners op de grond, elk op hun eigen vakgebied. Zo maken onder meer weervrouw Amara Onwuka, bioloog Auke-Jan Hiemstra, boswachter Tim Hogenbosch en antropoloog Roanne van Voorst hun opwachting.

Eerste aflevering

De eerste aflevering van Ruimteschip aarde draait volledig om het onderwerp ‘licht’. Nederland is een van de lichtste plekken op aarde. André legt uit hoe kunstlicht invloed heeft op de paringsdans van glimwormen en de paddentrek op de Veluwe.

Op Curaçao en Terschelling gaat hij op zoek naar de donkerste plekken in ons koninkrijk. Daarvoor ‘leent’ hij de duikboot van Adriaan ‘Dutchie’ Schrier van Substation Curaçao.

Wie deze aflevering heeft gemist kan terecht op Uitzending gemist: https://www.npostart.nl/ruimteschip-aarde/22-02-2023/KN_1731354