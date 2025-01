Algemeen Eerste biljet Caribische gulden gepresenteerd Dick Drayer 29-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten heeft het eerste biljet van de Caribische gulden onthuld. Dit nieuwe betaalmiddel, dat de Antilliaanse gulden op 31 maart vervangt, is volgens de bank voorzien van de meest geavanceerde beveiligingskenmerken en een innovatief ontwerp. De Caribische guldens vervangen de in totaal 540,5 miljoen gulden Antilliaanse guldens dat in omloop is.

Lonneke Reynaert van de Centrale Bank legt in deze video uit, hoe bijzonder de nieuwe gulden is: