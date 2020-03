8 Gedeeld

Willemstad – Een echtpaar op bezoek bij hun zoon in St. Barth is in het ziekenhuis van Marigot op Sint-Maarten positief getest op besmetting met het Corona virus.

Dat is daarmee de eerste case in het Caribisch gebied. De twee waren op weg naar Frankrijk en maakten een stop-over op Sint-Maarten. Op het vliegveld werden ze uit de rij gepikt, na een melding uit Sint Barths dat hun zoon positief was getest. Hun gezondheidssituatie is niet verontrustend.