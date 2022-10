Eerste Curaçaose zeeschildpad tumorloos terug in zee

WILLEMSTAD – Vandaag wordt voor eerst een zeeschildpad vrijgelaten die is hersteld van het dodelijke virus Fibropapillomatosis. Volgens Sea Turtle Conservation Curaçao, STCC, vormt dat virus momenteel de grootste dreiging onder de populatie zeeschildpadden.

De Green Turtle van 65 centimeter groot heeft nummer #2206 en is de eerste die is uitbehandeld na een tumor. De schildpad is op 27 juni aangetroffen bij Caracasbaai en had meerdere tumoren over haar lichaam.

Virus

Fibropapillomatosis is een neoplastische, tumor-vormende ziekte bij zeeschildpadden en veroorzaakt tumoren op de kop, ogen en andere weke delen op het dier zoals de flippers, de staart, de oksels en de cloaca maar ook op interne organen.

De oorzaak is nog niet duidelijk, maar men vermoedt dat er een hogere prevalentie ontstaat op plaatsen waar er veel humane activiteiten plaatsvinden. De stress factoren die veroorzaakt worden in de omgeving van het dier zorgen voor een zwakker immuunsysteem waardoor het dier veel vatbaarder wordt voor het herpesvirus.

Dierenarts Odette Doest wist de gevonden schildpad #2206 succesvol te opereren en te behandelen. Op dit moment is ze weer sterk en gezond genoeg en wordt ze terug vrijgelaten in de oceaan.

Gezichtsherkenning

Momenteel is Caracasbaai het best gemonitorde gebied van Curaçao door STCC. Er gaan geregeld mensen te water om foto’s te maken van de zeeschildpadden die daar zwemmen.

Die worden opgestuurd naar STCC. De stichting houdt een database bij met foto’s waarin we individuen kunnen volgen of ontdekken. Door middel van gezichtsherkenning kunnen de schildpadden herkend worden.

Het patroon van de kop is namelijk net zo uniek als de vingerafdruk van een mens. Door dit over de jaren te doen kan er een beeld gevormd worden van de ontwikkelingsstadia van het Fibropapillomatosis-virus.

Momenteel worden er al 23 individuen gevolgd aan de hand van dit systeem.