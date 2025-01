Verkeer Eerste dode in het verkeer en eerste moord van 2025 op Curaçao Dick Drayer 21-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Curaçao kende vandaag zowel een eerste dodelijk verkeersongeval als de eerste moord van het jaar. Bij een ernstig ongeluk op de kruising van de Nijlweg en Frater Radulphusweg kwam een van de betrokkenen om het leven. De hulpdiensten, waaronder de politie en de brandweer, waren ter plaatse om slachtoffers te helpen. Een van de inzittenden vertoonde echter geen tekenen van leven meer.

Enkele uren eerder, rond 2.24 uur vannacht, werd in de wijk Marie Pampoen een man doodgeschoten op zijn balkon. Getuigen meldden dat een persoon, gekleed in het zwart en rijdend op een fiets, schoten loste op de man, die ter plaatse overleed. Politiewoordvoerder Rosalina sluit niet uit dat deze zaak mogelijk verband houdt met een eerdere poging tot moord gisteren bij de Golden Gate snèk in Saliña. Beide incidenten worden voorlopig als afzonderlijke zaken onderzocht.

Met de eerste dodelijke slachtoffers van het jaar is Curaçao 2025 begonnen met twee ernstige incidenten. De politie zet het onderzoek in beide zaken voort en roept ooggetuigen op om zich te melden.