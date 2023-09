Eerste engelstalige school geopend op Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao heeft een engelstalige lagere school. De school is gevestigd in het Sint Antonius College in Sta. Maria en valt onder het Katholieke Schoolbestuur.

Bij de opening waren minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (ESKD), Sithree van Heydoornook, de Amerikaanse consul en de Kamer van Koophandel aanwezig.

De nieuwe school start met twee eerste klassen voor kleuters in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Cognitieve en culturele vaardigheden staan centraal. De school is een zogenoemde immersieschool waar de instructietaal alleen Engels is. Het doel is om de leerlingen te ontwikkelen tot wereldburgers die zich gemakkelijk kunnen aanpassen.

Dit initiatief is een samenwerking tussen de Amerikaanse consul Margie Bond en haar team, het bestuur van de katholieke scholen, de Kamer van Koophandel, en de onderwijs- en wetenschapssector. Ook is er een renovatie uitgevoerd door Corendon Hotel in de vorm van een donatie.