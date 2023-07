Eerste groep jongeren vertrekt naar Nederland onder begeleiding van Virtual Youth Support

WILLEMSTAD – Gisteren is de eerste groep jongeren die hun studie op Curaçao hebben afgerond, vertrokken naar Nederland voor hun vervolgonderwijs. Dat gebeurde onder begeleiding van Virtual Youth Support, zo meldt de Èxtra.

Het gaat om vijftig jongeren die gisteren vertrokken naar Nederland, maar in totaal zijn er negentig jongeren die de Youth begeleiding hebben gevolgd om te gaan studeren in Nederland. Naast de groep van gisteren zijn er enkelen die al zijn vertrokken en anderen die nog even op Curaçao blijven voordat ze op eigen gelegenheid naar Nederland gaan.

De begeleiding van Virtual Youth Support startte vanaf het moment dat ze een studiekeuze wilden maken, maar nog niet wisten welke studie ze wilden doen. Ze krijgen studiefinanciering van DUO en werden voorbereid op verschillende terreinen zoals Nederlands, wiskunde, budgetbeheer en huisvesting.