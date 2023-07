Eerste Huisartsenpost Curaçao moet nu echt per 1 januari van start in het CMC

WILLEMSTAD – Curaçao krijgt zijn eerste huisartsenpost in het Curaçao Medical Center CMC. Het plan is om deze post vanaf 1 januari 2024 officieel te laten functioneren. De ministeriële beschikking, een officieel document dat nodig is voor de oprichting, is inmiddels ontvangen door de Staten, het parlement van Curaçao. Een werkgroep gaat de puntjes op de i zetten.

Het is vrij gebruikelijk om een huisartsenpost in een ziekenhuis te integreren om de spoedeisende hulp te ontlasten. Veel patiënten gaan naar de Eerste Hulp voor zorg die ze ook bij een huisarts kunnen krijgen, vooral buiten afspraakuren. Maar op Curaçao wordt er al jaren vooral over gepraat.

De Curaçaose Huisartsen Vereniging CHV, die al jaren pleit voor überhaupt een huisartsenpost, is nauw betrokken bij de plannen. Om de oprichting van de post te bevorderen, is er zelfs besloten om huisartsen een vergoeding te geven. Deze vergoeding is een vast bedrag van 1 gulden per maand per patiënt, tot de HAP operationeel is. Dit bedrag wordt betaald via de Sociale Verzekeringsbank SVB.

Op 20 april is al een bedrag van 1,8 miljoen gulden overgemaakt naar de SVB voor dit initiatief. De uitvoeringsorganisatie van de overheid in de zorg moet eind juli 2023 en eind januari 2024 een verantwoording van dit bedrag naar het ministerie van Financiën sturen.