Eerste Kamer stemt 18 oktober over uitvoering grondwetswijziging stemmen in het buitenland

DEN HAAG – De Eerste Kamer stemt dinsdag 18 oktober hoofdelijk over de nieuwe wet die uitvoering geeft aan de grondwetswijziging waardoor ook Nederlanders die in het buitenland wonen via een zogeheten kiescollege kunnen stemmen voor de Eerste Kamer. In Nederland wordt de Eerste Kamer gekozen door de provinciaalse Staten.

De hoofdelijke stemming komt op verzoek van de PVV, die niets ziet in de al aangenomen grondwetswijziging. Volgens de PVV worden expats gepamperd met dit wetsvoorstel.

Niet alle fracties waren te spreken over de haast waarmee dit wetsvoorstel wordt behandeld. Zij zagen liever dat het met meer zorgvuldigheid zou worden ingevoerd. Wat de SGP en de SP betreft worden de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 nog overgeslagen en gaat het wetsvoorstel pas later gelden.

Wetsvoorstel

De Grondwetswijziging regelt dat de Leden van de Eerste Kamer mede worden gekozen door de leden van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege.

Hiermee krijgen niet alleen de Nederlandse ingezetenen via de provinciale statenverkiezingen in Europees Nederland en de kiescollegeverkiezingen in Caribisch Nederland, maar ook de Nederlanders die in het buitenland wonen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De vormgeving van het kiescollege niet-ingezetenen moet bij wet worden uitgewerkt. Dat gebeurt in dit wetsvoorstel.