WILLEMSTAD – De baas van een Tyrecentre op de Cas Coraweg is gistermiddag doodgeschoten door zijn werknemer, een Venezolaan van 30 jaar oud. Het is de eerste moord op Curaçao dit jaar.

De Venezolaan belde zelf de politie nadat hij zijn baas, zittend in een stoel in het bovenlichaam had neergeschoten. Hij was toen al thuis in zijn huis in Fuik, waar hij is aangehouden.

Volgens Vigilante zou de baas van het Tyrecentre geld schuldig zijn aan de Venezolaan.