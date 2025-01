Met video Eerste Ride for the Roses zonder… roses Maarten Schakel 21-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De 19e editie van de Ride for the Roses die deze zondag plaatsvindt, wordt de eerste zonder fysieke rozen. Als duurzamer alternatief introduceert de stichting achter het evenement speciale tokens. Voorzitter Benno van Leeuwen presenteert de herdenkingsmunt voor de camera van Curacao.nu.

Veel rozen bleven de afgelopen jaren na afloop achter op de parkeerplaats van de finishplek, de Mambo Beach Boulevard. Bovendien moesten alle rozen geïmporteerd worden, wat kostbaar is en een grote ecologische footprint achterlaat, vertelt Van Leeuwen. Om de deelnemers aan het evenement toch een tastbaar aandenken te geven, is de token geïntroduceerd, een speciale munt met het logo van de Ride for the Roses erop.

Net als met de fysieke roos de afgelopen jaren, ziet de organisatie nu ook met de gedenkmunt de mogelijkheid voor deelnemers om die bij het graf te leggen van iemand die overleden is aan kanker.

Aanpassing in de route

De route van de Walk for the Roses is iets aangepast. Wanneer wandelaars van de Julianabrug af komen, gaat de route niet om het Waaigat, maar rechtsaf, voor The Movies langs, om parkeerterrein De Vijf Zinnen heen, de Scharlooweg op. Daar lopen de wandelaars langs het hoofdkantoor van het Prinses Wilhelminafonds. Een stukje verder op de Scharlooweg is een waterpost geïnstalleerd bij een nieuwe sponsor van het evenement, Corendon.

Run for the Roses

Nieuw is daarnaast de Run for the Roses, over 8 kilometer of over 5 kilometer, die iets eerder vertrekt dan de Walk for the Roses. Deelnemers aan de Run krijgen een startnummer. De race is officieel geregistreerd bij de Curaçaose atletiekbond.

Gerucht gaat dat sprinter Churandy Martina het startschot zal verrichten en zelf ook één van de afstanden zal rennen. Desgevraagd kon voorzitter Van Leeuwen dat nog niet bevestigen.

De overige onderdelen, te weten de Swim for the Roses van Zanzibar tot Wet & Wild Beach Club en de Ride for the Roses, een fietstocht over 40 en 60 kilometer en een easy ride, vinden op dezelfde manier plaats als voorgaande jaren.

Inschrijven

Deelname aan één onderdeel kost 25 gulden. Deelname aan meerdere onderdelen van het evenement kost 35 gulden. Inschrijven kan op www.ridefortheroses.net of ter plaats bij de Orco Bank. Daar is inschrijving mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur.