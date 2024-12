dieren Eerste sterilisatieronde honden op Bándabou Redactie 03-12-2024 - 1 minuten leestijd

In Fontein, Bándabou, vond onlangs de eerste bijeenkomst plaats voor het chippen en registreren van honden met het oog op sterilisatie. Dit evenement, georganiseerd door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) in samenwerking met Rescue Paws Curaçao, maakte deel uit van het project Bienestar di Animal. Het doel is om de overpopulatie van loslopende honden op Curaçao aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst werden meer dan zestig honden gechipt en geregistreerd.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 14 december bij Sambil, waar opnieuw honden kunnen worden gechipt en registraties voor sterilisatie kunnen worden gedaan. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking van het ministerie van GMN met diverse dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Stichting Dierenhulp Curaçao en verschillende dierenklinieken.

Het initiatief begon in oktober met een informatiesessie in Tera Korá, waar bewoners voorlichting kregen en aandachtspunten in de buurt werden gesignaleerd. In november volgde een tweede informatiesessie in Otrobanda bij het hoofdkantoor van het ministerie. Via televisie- en radioprogramma’s werd de bewustwording verder vergroot. Het project breidt binnenkort uit naar andere wijken van Curaçao.

Het doel is om binnen enkele jaren de problemen met loslopende honden structureel op te lossen.

