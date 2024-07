Onderwijs Eerste studenten Internationale toerismeopleiding UoC zijn klaar Redactie 08-07-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De eerste studenten van de opleiding International Hospitality & Tourism Management hebben hun bul behaald. Afgelopen zaterdag werden ze in het zonnetje gezet. De opleiding is nieuw en startte vier jaar geleden.

Dat was op specifiek verzoek van de particuliere sector, die bezorgd was over het nijpende personeelstekort als gevolg van een versnelde toerismeontwikkeling. De opleiding kreeg in januari 2022 een positief oordeel van de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie over de kwaliteit van de opleiding.

In de loop der jaren heeft het team sterke banden gecreëerd met verschillende belangrijke entiteiten ten behoeve van de opleiding en de studenten in de wereld van toerisme en gastvrijheid. Er is een Memorandum of Understanding ondertekend met CTB, CHATA en Fundashon Bon Intenshon, en er zijn allianties aangegaan met diverse entiteiten binnen de toerismesector.

Partners

Studenten hebben trainingen ontvangen bij hotels en andere instellingen zoals het Avila Beach Hotel, Lions Dive Beach Resort Curaçao, Dreams Curaçao Resort en Sandals Royal Curaçao. Ook TUI, de Curaçao Airport Holding, Curaçao Airport Partners en Carmabi Curaçao deden mee.

De opleiding onderhoudt nauwe banden met het Nederlandse ministerie van Onderwijs en met de middelbare scholen zoals MIL, Radulphus College en Kolegio Alejandro Paula, alsook met de sbo-instellingen voor beroepsvoorbereiding zoals Nilda Pinto Sbo en Maris Stella Sbo.

In 2023 ging de opleiding een samenwerking aan met ROC Mondriaan in Nederland om gebruik te maken van de praktijkervaring en kennis van dit gerenommeerde instituut. Dankzij deze samenwerking hebben ROC Mondriaan, CTB en CHATA samen het Parasasa Hotel Curaçao opgezet, waar ook UoC-studenten waardevolle ervaring in de industrie kunnen opdoen.

Het docententeam van de IH&TM-opleiding bestaat voor 95% uit lokale experts met uitgebreide ervaring in de toerisme- en gastvrijheidssector. Studenten krijgen bovendien de kans om gastcolleges te volgen van zowel lokale als internationale personen werkzaam in de industrie.

Stage

Vier van de zes recent afgestudeerden hebben in hun laatste jaar stage gelopen bij het “all-inclusive” hotel Zoëtry Marigot Bay op St. Lucia (onderdeel van de Hyatt-hotelketen), terwijl één student stage liep bij Floris & Van Maurik Catering & Events in Nederland en een ander bij Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao.

Deze eerste zes afgestudeerden, allemaal vrouwen, zijn Rula Kaddoura Kaddoura, Marsha Brand, Aaliyah Johannes, Izaima Phelipa, Marie Christine Zwueste en Judaira Wilmans. Enkele van deze afgestudeerden zijn al werkzaam, terwijl de anderen nog een keuze moeten maken over hun toekomstige werkgever.