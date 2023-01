Eerste Tier 4-datacenter op Curaçao een feit

WILLEMSTAD – Curaçao heeft nu toegang tot een Tier-IV gecertificeerd datacenter via Blue NAP Americas. Tier IV is wereldwijd de hoogst haalbare norm voor datacenters in het classificatiesysteem van het Uptime Institute.

Het Tier-classificatiesysteem bepaalt de mate van redundantie van een datacenter. Hoe hoger de classificatie, hoe beter de continuïteit en beschikbaarheid. Het datacenter van Blue NAP Americas heeft als eerste, en tot nog toe enige, regionale datacenter een Tier IV-stempel gehaald.

De voordelen van een datacenter dat een Tier-IV-certificering ontvangt, betekent dat bedrijven nu kunnen genieten van beheer, operaties van wereldklasse en 100% uptime van alle kritieke bronnen.

“We hebben nauw samengewerkt met het Uptime Institute om ervoor te zorgen dat het ontwerp voldeed aan de zeer strenge Tier-IV-certificeringseisen”, zegt Andres Vasquez, Global Segment Director, Schneider Electric.

“We hebben Blue NAP Americas ondersteund met het ontwerp, de budgettaire goedkeuringen, de constructie, het opstarten en de lancering van de operaties. Het belangrijkste aspect van elk datacenter, maar vooral een Tier-IV gecertificeerd datacenter, is de kritieke elektrische stroomvoorziening, distributie en beheer.”