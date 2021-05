Eerste tropische weersysteem 2021 is in aantocht

WILLEMSTAD – Het eerste tropische weersysteem dat dit jaar mogelijk een naam gaat krijgen, is in de maak. 1000 kilometer ten oosten van Bermuda hangt een gebied met veel onweersbuien dat zich aan het organiseren is. Als dat lukt, gaat de storm Ana heten.

Zij vormt geen gevaar voor de Caribische eilanden. Het weersysteem is vroeg, want het orkaanseizoen begint pas op 1 juni. Dan is het zeewater warm genoeg om stormen een voedingsbodem te geven. Meteorologen denken dat er een actief orkaanseizoen zit aan te komen met veel tropische stormen en orkanen.