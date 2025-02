Gezondheidszorg Eerste vaccin tegen chikungunya in Europa Dick Drayer 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

AMSTERDAM – Het Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam geeft een positieve beoordeling aan een vaccin tegen chikungunya, een ernstige virale ziekte die wordt verspreid door tijgermuggen. Dit is het eerste vaccin tegen de ziekte in Europa. De Europese Commissie beslist nu of het middel wordt toegelaten in Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie. Daarna bepaalt elk land zelf of en hoe de kosten voor de inenting worden vergoed.

Het vaccin, met de naam Vimkunya, is ontwikkeld door het Deense farmaceutische bedrijf Bavarian Nordic en kan worden toegediend aan mensen vanaf twaalf jaar. Chikungunya veroorzaakt hoge koorts, hevige gewrichtspijn en uitslag. De meeste patiënten herstellen binnen een week, maar sommige houden maandenlang klachten. In zeldzame gevallen kunnen meerdere organen tegelijk uitvallen, wat dodelijk kan zijn.

Oorspronkelijk kwam de ziekte alleen voor in Afrikaanse landen, maar inmiddels heeft chikungunya zich verspreid naar Azië, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, waaronder de Nederlands-Caribische eilanden. In Europa werd het virus eerst vastgesteld bij reizigers die de ziekte elders opliepen, maar inmiddels zijn er al honderden besmettingen bij mensen die niet in risicogebieden zijn geweest. De opmars van tijgermuggen, die door klimaatverandering in steeds grotere delen van Europa voorkomen, vergroot het risico op verdere verspreiding van de ziekte.