Politie en Justitie Eerste verdachte in moordzaak Marechaussee geeft zichzelf aan Dick Drayer 08-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De eerste verdachte in de moordzaak op Marechaussee Antonius Brood heeft zich gisteren zelf aangegeven bij de politie van Curaçao. Dit gebeurde na een reeks gerechtelijke invallen op verschillende locaties in Otrobanda, Oost Jongbloed, Noord Zapateer en Ronde Klip.\

Bij een van die invallen, in Noord Sapateer zegde de moeder van de verdachte toe haar zoon af te leveren op het politiebureau, zodra die zich thuis zou melden. Dat gebeurde later die avond.

Tijdens een inval in een woning in Oost Jongbloed vond de politie een motorfiets die toebehoorde aan het slachtoffer Brood, die onlangs uit zijn huis was gestolen. Dit was volgens de politie een belangrijke stap in het oplossen van de moordzaak.

Gisteren hebben teams van de overvalpolitie, joyriding team, Marechaussee, TFO, het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de politie en verschillende officieren van justitie meer dan vijf gerechtelijke invallen uitgevoerd. In Otrobanda op Brionweg namen ze een Hilux pick-up in beslag. In Oost Jongbloed vielen ze twee woningen binnen en confisqueerden een voertuig.