Eerste vlucht Air Belgium op Curaçao

De eerste Air Belgium-vlucht landde gisteren op Hato. De Belgische maatschappij vliegt vanaf nu elke woensdag en zaterdag tussen Brussel en Curaçao en weer terug.

Op de heenweg maakt de vlucht een tussenstop op Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Afgelopen zomer vloog Air Belgium al even van Charleroi naar Curaçao via Martinique, maar vanwege de coronamaatregelen op dit eiland werd deze route na korte tijd stopgezet.

De Belgen voeren de eerste vluchten uit met de Airbus A340-300, maar verwachten volgens Luchtvaartnieuws binnenkort hun gloednieuwe A330neo’s in te kunnen zetten.

Air Belgium is de enige luchtvaartmaatschappij die België met Curaçao verbindt. Als alternatief kunnen reizigers met TUI of KLM vanaf Schiphol naar het vakantie-eiland vliegen. TUI gaat volgend jaar wel weer een lijndienst vanaf Brussel naar Aruba aanbieden.