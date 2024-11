Luchtvaart & Reizen Eerste vlucht TUI Fly Brussel-Curaçao feestelijk ontvangen Dick Drayer 06-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De eerste TUI Fly-vlucht vanuit Brussel naar Curaçao is gisteren feestelijk onthaald op Hato International Airport met een watersaluut. Deze nieuwe route vanuit de Belgische hoofdstad start met twee wekelijkse vluchten naar Curaçao, op dinsdag en zaterdag.

Arjan Kers, Managing Director van TUI België en Nederland, geeft aan dat er een groeiende interesse is voor Curaçao vanuit de Belgische markt. “Met deze nieuwe route brengen we Curaçao dichter bij onze klanten in België. Ik heb veel vertrouwen in deze verbinding,” aldus Kers.

De route biedt voordelen voor zowel Belgische toeristen als Nederlandse reizigers in het noorden van Nederland, die Brussel als alternatief vliegveld kunnen gebruiken. Ook inwomers van Curaçao krijgen hiermee een extra optie om Europa te bereiken, met nu de keuze tussen Amsterdam en Brussel.

Met deze uitbreiding voert TUI vanaf deze maand in totaal vijftien vluchten per week uit naar Curaçao: dertien vanuit Amsterdam en twee vanuit Brussel. De vluchten vanuit Brussel maken een tussenstop in Punta Cana in de Dominicaanse Republiek en keren vervolgens direct terug naar Brussel. Alle vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 787 Dreamliner, waarin reizigers kunnen kiezen uit Economy, Comfort en Deluxe stoelen.

