Eerste week van 2023 aanzienlijke stijging hoge impact criminaliteit op Curaçao

WILLEMSTAD – De eerste week van januari 2023 laat een aanzienlijke stijging van hoge-impact criminaliteit zien op Curaçao. In totaal moest de politie afgaan op 56 meldingen, daar waar gemiddeld genomen dertig tot veertig keer in een week moet worden opgetreden. De stijging was al merkbaar in de laatste week van december.

Het aantal atroko’s steeg van gemiddeld twee per week naar acht. Ook het aantal inbraken in woningen en auto’s nam stevig toe. Dertien huisinbraken in de eerste week tegen gemiddeld negen in december en negen autoinbraken tegen gemiddeld twee in december vorig jaar.

Het aantal meldingen van relationeel geweld bleef vrijwel gelijk ten opzichte van de laatste week van december, 18 om 19, maar gemiddeld genomen is er sprake van een enorme stijging ten opzichte van de periode voor kerst, toen gemiddeld acht meldingen per week binnenkwamen.