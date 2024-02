Eierschaarste op Curaçao door toename toerisme en afname productie

De groei van het toerisme op Curaçao en een daling in de eierproductie hebben geleid tot een significante eierschaarste op het eiland. Dat meldt de Èxtra. Lokale hotels en restaurants, die een opmars maken, ervaren een toenemende vraag die niet bijgebeend kan worden door het huidige aanbod.

Dit probleem wordt verder versterkt door een vermindering van de lokale eierproductie, zo meldt EXTRA op basis van bronnen binnen de sector.

Informatie die aanvankelijk wees op klimatologische omstandigheden als hoofdoorzaak, zoals een hittegolf die het eiland trof met als gevolg de sterfte van vele kippen, wordt nu aangevuld met een meer alomvattende verklaring.

Een ‘second opinion’ van een kippenboer en eierproducent wijst op een algehele daling in eierproductie. Waarom dat dan het geval is, is niet duidelijk.

Het toerisme op Curaçao, dat een duidelijke groei doormaakt, draagt bij aan deze toenemende vraag. Nieuwe hotels en andere gastvrijheidsondernemingen openen hun deuren, wat een direct effect heeft op de lokale eiermarkt. De traditionele afnemers zoals supermarkten, winkels en bakkerijen ondervinden ook de effecten van deze schaarste.

De problematiek rond de eierschaarste wordt steeds nijpender, vooral voor de horeca die afhankelijk is van eieren voor hun ontbijtservices. De Curaçaose markt, die gemiddeld 100.000 eieren per dag gebruikt, gebaseerd op cijfers van enkele jaren terug, ziet nu een verschuiving waarbij de toegenomen toeristische activiteit en de verlaagde eierproductie de balans verstoren.