1 Delen

Kralendijk – Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Financiën, Economie en Toerisme stapt op. Dat werd gisteren op Bonaire bekend gemaakt.

Om persoonlijke redenen, zegt de MBP-partijleider, die in scheiding ligt met zijn vrouw. In een brief aan zijn partijbestuur zegt de politicus dat zijn stap terug tijdelijk is. Wie hem opvolgt is nog niet duidelijk. De naam van Tjin Asjoe’s rechterhand Hennyson Thielman wordt genoemd.

Lees ook: