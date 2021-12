Eilandsraadvergadering Bonaire over Chogogo geen quorum

KRALENDIJK – De vergadering in de eilandsraad van Bonaire over het Chogogo Beach Resort is gisteren niet doorgegaan. De coalitie bleef weg, waardoor er geen quorum was.

De Democraten hadden een vergadering aangevraagd om gezaghebber Edison Rijna aan de tand te voelen over het gedoogbeleid bij het resort. Dat wil een kunstmatig strand aanleggen zonder vergunning. Quorum of niet, morgen gaat de vergadering gewoon door. De Democraten willen handhaving afdwingen.

