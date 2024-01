Einde van een tijdperk: geen Limburgse Kabrieten in Carnaval van Curaçao

WILLEMSTAD – Een verrassend bericht heeft de carnavalsgemeenschap van Curaçao bereikt: na meer dan vijftig jaar neemt de praalwagen van de Limburgse Kabrieten voor het eerst niet deel aan de elfde positie in de Gran Marcha. Dit nieuws komt als een schok voor velen, waaronder Louis Hilgers, een voormalig lid van de groep.

Sinds de eerste Gran Marcha in 1971, waar de Limburgse Kabrieten een fundamentele rol speelden, is hun invloed op het carnaval van Curaçao onmiskenbaar geweest. “Ik trouwde in 1971 met mijn Curaçaose lief Marijke en werd toen lid van de Limburgse Kabrieten, een unieke groep onder leiding van Huub Bongers,” herinnert Hilgers zich. Zijn betrokkenheid bij de groep was intens, zo werd hij al snel ‘Voorzitter van de Vaancommissie’ en was hij verantwoordelijk voor het bestellen van de Limburgse vlag.

De Kabrieten waren niet alleen bekend om hun carnavalsviering, maar ook om hun bijdrage aan de gemeenschap. “De opbrengst van onze legendarische carnavalsfeesten werd verdeeld over scholen op Curaçao”, vertelt Hilgers. Elke school ontving een cheque van 111 gulden, een geste die de viering van carnaval op het eiland stimuleerde.

Hilgers herinnert zich ook met trots de woorden van zijn schoonmoeder: “Jij Limburger”, een uiting van de sterke culturele identiteit die hij en zijn groep op het eiland brachten. De beslissing om dit jaar geen Kabrietenwagen in de Gran Marcha te hebben, heeft hem diep geraakt. Hij pleit bij het Gran Marcha Comité om het nummer elf, dat altijd aan de Limburgse Kabrieten was toegekend, niet meer uit te geven.

Terwijl hij afsluit, biedt Hilgers aan om een cheque van 111 gulden te sturen naar een mogelijke ‘oud’ Limburgse kabriet op het eiland, om de geest van de Kabrieten levend te houden. “Alaaaf!” sluit hij af, een kreet die de vreugde en saamhorigheid van carnaval symboliseert, zelfs nu de Limburgse Kabrieten niet langer deel uitmaken van dit kleurrijke en vreugdevolle evenement.