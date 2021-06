Eindexamen gaat verder voor scholieren die nog niet geslaagd zijn

WILLEMSTAD – De middelbare scholieren die nog niet geslaagd zijn, beginnen vandaag aan het tweede deel van de eindexamens, het tweede tijdvak.

Sommige leerlingen herkansen dan de vakken waarvoor ze bijvoorbeeld eerder een onvoldoende hadden. Anderen kunnen een vak nu voor het eerst doen en dat later misschien herkansen.

In totaal doen 1310 vsbo-leerlingen, 444 havo- en 149 vwo-kandidaten examen dit jaar. Een deel is donderdag al geslaagd, in het eerste tijdvak en kunnen nu al vakantie vieren.

