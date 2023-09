Eis in hoger beroep van 20 Jaar cel voor moordzaak Tera Kora

WILLEMSTAD – Gisteren heeft de Procureur-generaal in hoger beroep een strafeis van 20 jaar geëist tegen de 24-jarige verdachte F. Harts. Harts werd in eerste aanleg veroordeeld voor de moord op E. Melendez Requena, Toen kreeg hij een straf van 13 jaar opgelegd.

De zaak draait om een gebeurtenis op 12 oktober 2021 in Krakeel, Tera Kora, In eerste aanleg legde Harts uitgebreide verklaringen af, maar tijdens de behandeling in hoger beroep beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Opmerkelijk, omdat Harts zelf hoger beroep aantekende tegen zijn veroordeling.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er voldoende aanwijzingen dat Harts verantwoordelijk is voor de moord, gebaseerd op bewijsmateriaal en telefoongesprekken over een wapen.

Tijdens het onderzoek vroeg Harts een aantal mensen om hem een alibi te verschaffen voor zijn aanwezigheid op de plaats van het misdrijf.

Het OM gelooft dat het om moord met voorbedachten rade gaat. Harts zou veel schulden hebben bij het slachtoffer.