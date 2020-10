Eis van 12 jaar voor tweetal die Haaksbergse van Curaçaose rots gooiden

Willemstad – Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen de man en de vrouw die verdacht worden op 25 augustus vorig jaar een 17-jarige stagiaire uit Haaksbergen ontvoerden, beroofden, aanrandden en vastgebonden van de rotsen in zee gooiden.

De Haakbergse overleefde die nacht als door een wonder. De politie wist camerabeelden veilig te stellen waarop te zien was hoe zij gedwongen werd te pinnen voor de twee.

De 30-jarige Shelomi P. en de 34-jarige vrouwelijke buschauffeur Azanahil M. meldden zich vlak daarna zelf op het politiebureau. Beiden bekenden hun betrokkenheid bij de misdaden tot in detail.

Tijdens de eerste regiezitting in januari dit jaar maakt Sara, het slachtoffer, gebruik van haar spreekrecht. Ook nu is ze bij de zitting, samen haar vader. Maar op Curaçao mag een slachtoffer niet twee keer spreken.

Verdachten worden tijdens de zitting gescheiden gehoord.

Beide verdachten hebben gedetailleerde verklaringen afgelegd die aansluiten bij de verklaring van het slachtoffer. Zij beloofden ter zitting meer details te geven.

Groot is de schok als Shelomi en Azanahil hun eerdere verklaringen grootendeels weer intrekken. Hij was die avond dronken en onder invloed van drugs. Het slachtoffer wilde drugs bij hen kopen, maar had geen cash geld bij zich. Toen pinnen niet lukte, heeft Shelomi haar pas genomen en meer geld opgenomen dan afgesproken. “Verder was er niks gebeurd.”

Sara zit naast haar vader en heeft het bijzonder moeilijk. Schudt herhaaldelijk haar hoofd van ongeloof. Tranen lopen tijdens de hele zitting over haar wangen. Haar vader die ook mee is gekomen ondersteunt haar en kijkt vertwijfeld de zaal in.

Shalomi zegt tegen de rechter met zijn eerdere bekentenis te hebben gehoopt zijn vriendin vrij te kunnen pleiten. Op die manier zou zij naar huis kunnen gaan om de zorg voor hun kinderen op zich te kunnen nemen. Anahazil verklaart omgekeerd hetzelfde om haar vriend vrij te kunnen pleiten.

Op de vraag van de rechter hoe zij zo gedetailleerd kennis hebben van een voorval waar ze niet bij zouden zijn geweest, verklaren beide verdachten dat de politie die aan hen verteld heeft.

De officier van justitie zegt dat de verdachten bij een reconstructie de hele route nauwkeurig hebben gevolgd en de plaatsen hebben aangegeven, tot aan de rotsen, waar zij met het slachtoffer die bewuste avond zijn geweest. Uitspraak is 6 november.

