Eis van 5 jaar tegen smokkelende militair op Parera

Willemstad – De 34-jarige Nederlandse militair die 72 kilo cocaïne uit Curaçao naar Nederland zou hebben willen smokkelen, moet vijf jaar de gevangenis in. Althans dat was van de week de eis van het Openbaar Ministerie.

De drugs hadden een straatwaarde van 2,5 miljoen euro en werd eind juni 2019 onderschept in containers met plunjebalen op marinebasis van Parera. De militair ontkent betrokken te zijn bij de smokkel, zijn DNA werd gevonden in de tas met cocaïne. De rechter doet over drie weken uitspraak.

