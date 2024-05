Politie en Justitie Eis van drie jaar cel voor voormalig president Centrale Bank Emsley Tromp Redactie 15-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar gevangenisstraf geëist voor Emsley Tromp, voormalig president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Tromp mag bovendien zes jaar lang geen enkele functie bekleden in een financiële instelling. Ook voormalig interim-directeur Rene Lourents hoorde een eis van tweeënhalf jaar gevangenisstraf en een verbod van drie jaar op het uitoefenen van een financiële functie.

Tijdens de behandeling van de zaak Hercules gisteren, werd duidelijk dat Tromp en Lourents worden beschuldigd van omkoping, documentvervalsing en witwassen van geld. De aanklachten betreffen onder andere bedragen van vierhonderdduizend dollar en 2,1 miljoen dollar, die zij zouden hebben verduisterd via valse documenten en overboekingen naar Tromp’s pensioenrekeningen.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de twee voormalige topmannen een Venezolaanse bank, Enpiso, benaderden om hen te helpen met het faciliteren van een borgsom bij Banko Caribe. Dit werd gezien als een gunst om de bank te bevoordelen. “Lourents vervalste de documenten om deze transactie mogelijk te maken,” aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben Tromp en Lourents zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten. “Het belangrijkste punt in deze zaak is dat zij als hoge overheidsfunctionarissen een grote commissie probeerden te bemachtigen in 2015,” verklaarde de officier van justitie. Hierdoor maakten ze misbruik van hun posities bij een van de belangrijkste financiële instellingen van Sint Maarten en Curaçao.

“Door hun acties hebben Tromp en Lourents de integriteit van hun functies ernstig aangetast,” vervolgde de officier van justitie. “Zij twijfelden niet om documenten te vervalsen en probeerden deze als legaal voor te stellen.”

De aanklager benadrukte dat dit soort praktijken zeer schadelijk zijn voor de economie van een land. “Het kost eerlijke overheidsmedewerkers tijd om de aangerichte schade te herstellen,” zei hij. “Beide verdachten deden dit voor hun eigen financiële gewin.”

Het Openbaar Ministerie ziet geen reden om de verdachten een lichtere straf te geven gezien hun hoge functies bij de Centrale Bank. “Zij verdienen dezelfde straf, namelijk gevangenisstraf,” concludeerde de aanklager.