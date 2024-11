Politie en Justitie Eis van vier jaar cel na gewelddadige beroving toeriste Dick Drayer 20-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen Alexander C. en twee jaar tegen Andresalexis N. voor een gewelddadige beroving van een Australische toeriste in de wijk Mambo. Bij de overval op 13 januari 2024 werd de vrouw met haar benen uit een rijdende auto zo’n tweehonderd meter meegesleurd, waarna ze gewond achterbleef.

Het incident begon toen de vrouw op brute wijze werd beroofd van haar tas. Toen ze zich verzette en haar tas bleef vasthouden, stapte de overvaller in de auto, die vervolgens wegreed. De vrouw hing met haar benen uit het linkerachterportier terwijl de auto met hoge snelheid door de wijk reed. Uiteindelijk liet ze los, waarna de auto met de overvallers verdween. De vrouw liep aanzienlijke wonden op door het incident.

Politie en eenheden van de politietoerisme-eenheid waren snel ter plaatse om de gewonde vrouw bij te staan. Het incident zorgde voor grote verontwaardiging en schade aan het imago van Curaçao als veilige toeristenbestemming.

Volgens getuigenverklaringen was Andresalexis N. degene die de beroving plande, terwijl Alexander C. de tas van de toeriste zou hebben afgepakt. Beide verdachten ontkennen echter betrokkenheid. Cleveron, die eerder als chauffeur in deze zaak tot 20 maanden cel werd veroordeeld, verklaarde dat hij samen met vier anderen in de auto zat en beschreef gedetailleerd hun rollen.

De advocaten van de verdachten wijzen op inconsistenties in de getuigenverklaringen. Zo zou Cleveron hebben aangegeven dat de dader een lichte huidskleur en steil haar had, terwijl Alexander een donkere huidskleur en krullend haar heeft. Bovendien stellen de advocaten dat er geen bewijs is dat hun cliënten op de plaats van het incident waren.

Maar het Openbaar Ministerie benadrukt de ernst van het incident, de traumatische gevolgen voor het slachtoffer en de impact op het imago van het eiland. De rechter doet over drie weken uitspraak.

