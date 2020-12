Elektriciteitsnetwerk nog altijd niet stabiel

83 Gedeeld

Directeur Darick Jones in de controlekamer van Aqualectra

Aqualectra laat weten nog altijd niet aan de vraag naar stroom te kunnen voldoen. Daarom zitten sommige buurten zondagmiddag en -avond weer zonder stroom.

Volgens de energieleverancier zijn technici hard aan het werk om alle buurten van stroom te voorzien. Er zijn nog steeds problemen met de betrouwbaarheid van het net.

Omdat de vraag boven de capaciteit kwam heeft het systeem uit bescherming van het net een aantal buurten weer uitgeschakeld.

Onderzoek

In overleg met de minister Steven Martina komt er een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de storingen en hoe Aqualectra daarmee omgegaan is. Darick Jones heeft gezegd dat de uitkomsten van dat onderzoek ook bepalen of hij nog langer als directeur kan functioneren.