Elmer ‘Kade’ Wilsoe niet langer verdachte in moordzaak Wiels

Elmer ‘Kade’ Wilsoe

Willemstad – Elmer ‘Kade’ Wilsoe wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. De rechter had vorige week gezegd dat vervolging gestaakt gestopt moet worden, omdat er geen voortgang is het strafonderzoek.

Wilsoe had daartoe een verzoek gedaan, omdat het allemaal zo lang duurde. Het Openbaar Ministerie legt zich neer bij die uitspraak. Wilsoe wil nu schadevergoeding, maar het OM zegt dat het nooit in de media is gekomen met de boodschap dat de oud-minister verdachte is. Dat heeft hij zelf gedaan.

Lees ook: