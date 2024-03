Eloy Room en Dick Advocaat vol vertrouwen over WK-kansen CuraÃ§ao

Sport Eloy Room en Dick Advocaat vol vertrouwen over WK-kansen Curaçao Dick Drayer 2024-03-17 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Eloy Room, de ervaren doelman van Vitesse, ziet de toekomst van het Curaçaose voetbalelftal rooskleurig in met Dick Advocaat als bondscoach. “Een coach met zoveel ervaring kan ons precies bieden wat we nodig hebben”, aldus Room, die zich later deze maand met de nationale selectie van Curaçao op een trainingskamp in Turkije voorbereidt.

Room, die voor het eerst met Advocaat zal samenwerken, heeft hoge verwachtingen. “Ik ken zijn geschiedenis met nationale teams. Het is geweldig dat hij met zijn expertise ons team komt versterken. Zijn ervaring met grote toernooien, en hoe je die bereikt, is precies wat we nodig hebben. We geloven allebei sterk in onze kansen om ons te plaatsen voor het WK van 2026”, vertelt Room enthousiast tegen het ANP.

Volgens Room biedt de unieke situatie waarin traditioneel sterke tegenstanders zoals Mexico, Canada en de Verenigde Staten al geplaatst zijn als gastlanden, Curaçao meer kansen dan ooit om zich te kwalificeren. “Dit is een ongekende kans voor ons,” zegt hij.

De weg naar kwalificatie begint in juni, wanneer Curaçao het opneemt tegen kleinere voetballanden als Haïti, Barbados en Saint Lucia. “Op papier is Haïti een sterke tegenstander, maar ik heb vertrouwen in onze kansen tegen de andere landen en ook in de volgende ronden. Advocaat’s vermogen om een team te smeden is onbetwistbaar”, voegt Room toe.

De doelman kijkt uit naar het trainingskamp in Turkije, een welkome afwisseling van een moeilijk seizoen bij Vitesse. “Het is mentaal fijn om even weg te zijn, maar ik blijf scherp met twee oefenwedstrijden in Turkije.”