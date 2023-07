Eloy Room gaat mogelijk weer in Nederland voetballen

ARNHEM – De Nederlandse voetbalclub Vitesse hoopt deze week groen licht te krijgen voor de terugkeer van doelman Eloy Room. De Curaçaose international is momenteel in gesprek met zijn club Columbus Crew in de Verenigde Staten over de ontbinding van zijn contract. Als dit succesvol verloopt, staat niets een rentree bij Vitesse meer in de weg.

De 34-jarige Room moet bij Vitesse de opvolger worden van Kjell Scherpen, die vorig seizoen op huurbasis overkwam van Brighton & Hove Albion. Met de keuze voor de 46-voudig international van Curaçao kiest de club voor ervaring, aangezien Markus Schubert en Daan Reiziger als te licht worden beschouwd.

Room is geen onbekende bij Vitesse. In 2017 won hij met de club de KNVB-beker, wat tot op heden de enige prijs in de clubgeschiedenis is. Na zijn periode bij Vitesse speelde Room voor PSV, voordat hij in 2019 de overstap naar de Verenigde Staten maakte.

Salaris

Om terug te keren naar Arnhem zal Room flink wat salaris moeten inleveren. Hij verdient momenteel een aanzienlijk bedrag bij Columbus Crew. De Curaçaose international heeft nog een doorlopend contract in de VS tot het einde van dit kalenderjaar, met een optie voor verlenging van nog een jaar. Room heeft echter de wens om transfervrij uit Amerika te vertrekken.

Hoofdtrainer Phillip Cocu hoopt dat de overgang van Room naar Vitesse spoedig afgerond kan worden. Hij wil graag optimaal gebruik maken van de voorbereiding op het nieuwe seizoen en heeft behoefte aan het intrainen van automatismen met een complete groep.